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مشادة شرسة بين نائبة كويتية وزميلها: احترم نفسك.. ليش يتحرش!

مشادة شرسة بين نائبة كويتية وزميلها: احترم نفسك.. ليش يتحرش!
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مشادة كلامية خلال جلسة لمجلس الأمة الكويتي أمس الثلاثاء بين النائبين صفاء الهاشم، ومحمد المطير.

وقاطعت الهاشم المطير أثناء كلمة له، بعد استشهاده بحديثها حول "وزير يقعد ووزير يمشي"، قائلة: "لا يلمح النائب المطير بمقابلة لي بذكر اسمي، إذا بالصوت صوتي أعلى".

فعلق المطير: "هذا الدور المناط بها"، فردت الهاشم: "اقلب وجهك"، فرد عليها: "شوفوا أدبها".

وانتفضت الهاشم قائلة: "احترم نفسك، وإنت جيت على مرزوق وتريد تقلب على المجلس، سوف نتصدى لك يا حرامي الأسهم"، فرد عليها: "هذا دورك.. ما في مشكلة".

وتدخل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لفض النزاع، فطلب من النائبة الصمت وإفساح المجال لخصمها خلال الاستجواب.

فقالت: "ليش يتحرش، الأخ الرئيس أعطني الميكرفون أرد". فقال الغانم: "جبت اسمها وابتلشنا"، ليرد المطير: "الله يهديك ويصلحك".

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