مصطفى: بدأنا الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي بخطوات عملية

رام الله - دنيا الوطنأعلن مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى عن بدء العمل من اجل تغيير بروتوكول باريس والانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الاسرائيلي.وقال مصطفى لإذاعة صوت فلسطين إن تغيير هذا البروتوكول واستبداله يستند إلى تعزيز البنية التحتية للمنتج الوطني والاعتماد على الذات ليُصار فيما بعد إلى انفكاك حقيقي وليس مجرد شعارات تزامنا مع رؤية سياسية لترجمة ذلك واقعا.و في موضوع اخر تحدث مصطفى عن شركة الانتاج الزراعي برأس مال أولي قيمته ثمانون مليون دولار موضحا أن صندوق الاستثمار على وشك الاعلان عن هذه الشركة معتبرا أنها مشروع وطني استراتيجي.واشار مصطفى الى مصنع للأعلاف في طور الانشاء في الخليل لتوفير جزء من احتياجات الثروة الحيوانية من الصناعة الوطنية بمواصفات عالمية منافسة وذات جودة عالية.