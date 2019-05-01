وزير النقل: لجنة خاصة لدراسة مشروع تطوير شركات النقل الخارجي بين المحافظات

رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير النقل والمواصلات عاصم سالم ان لجنة خاصة ستبدا يوم الاحد القادم بدراسة مشروع تطوير شركات النقل الخارجي للحافلات بين المحافظات بدعم الشركات القائمة وانشاء شركات جديدة.

وقال سالم تصريحات لاذاعة صوت فلسطين ضمن قضية النهار في برنامج نهار جديد صباح اليوم الاربعاء، ان هناك توجها حقيقيا لتنفيذ هذا المشروع وقد بدء بالحديث مع جهات استثماريه لتطبيقه.

واضاف سالم ان هذا التوجه هو مشروع قديم لكن لم يتم تنفيذه والهدف ليس الغاء الشركات القائمة وانما ايجاد حالة تنافسية لخدمة المواطنين، مشيرا ان الاجتماعات الاولية مع المستثمرين مشجعة.

واعلن وزير النقل المواصلات ان هناك خطة شاملة ستنفذها الوزارة لتخفيف حدة الازمة وخاصة داخل المدن الكبيرة، مشددا على ضرورة ابعاد مواقف السيارات عن مراكز المدن.

وكشف وزير النقل والمواصلات عن توجه الوزارة باستبدال خطوط النقل الداخلية التي تعمل بـ4 ركاب واستبدالها بحافلات متوسطة للتغلب على فوضى السير.

واوضح سالم ان هناك توجها لدى الوزارة باصدار الرخص بشكل جديدة يتمثل بالبطاقة الذكية واجراء كافة المعاملات للسائق داخل دائرة السير بما يشمل فحص النظر ودفع المخالفات وكل ما يتعلق بالمعاملات دون ان يذهب المواطن من مؤسسة إلى أخرى.