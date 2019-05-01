حالة الطرق في غزة اليوم

نشرت الإدارة العامة لشرطة المرور حالة الطرق في قطاع غزة اليوم والذي يصادف يوم عيد العمال.

وقالت ان طرق قطاع غزة تشهد حركة مرورية هادئة نسبياً بسبب وجود إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.



ونوهت لوجود سوق دوار أبو حميد الأسبوعي في محافظة خانيونس ، مطالبة من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.



وقالت أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الأعمال على طريق صلاح الدين في محافظتي الوسطى وخانيونس.



وذكرت بان عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الآخرين للخطر.



وأضافت :"وفي حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".



وقالت :"سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 5 حوادث سير نتج عنها 4 إصابات ،بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق".





رام الله - دنيا الوطن