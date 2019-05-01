الكشف عن وحدة الأنفاق السرية التي دمرت أنفاق حزب الله

رام الله - دنيا الوطنكشف الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن الوحدة السرية التي أشرفت على تنفيذ عملية درع الشمال للقضاء على أنفاق حزب الله الهجومية التي حفرها تجاه الأراضي الاسرائيلية .ووفقا للقناة الاسرائيلية الثانية فإن الحديث يدور عن وحدة الحرب التحت أرضية التابعة لفرقة الجليل 91 المسؤولة عن حماية الحدود الاسرائيلية مع لبنان ، حيث تم تشكيل الوحدة خصيصا لتنفيذ عملية درع الشمال بحسب (موقع عكا) .ومن جانبه أوضح قائد الوحدة الرائد جلعاد مزور قائلا بأن التقديرات تشير إلى أن تنظيم حزب الله اللبناني سيعود لحفر أنفاق هجومية جديدة تجاه اسرائيل في المستقبل.