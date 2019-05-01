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مستوطنون يقطعون أكثر من 150 شجرة زيتون شرق رام الله

مستوطنون يقطعون أكثر من 150 شجرة زيتون شرق رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أقدم مستوطنون من عصابات "تدفيع الثمن" فجر اليوم الأربعاء، على قطع أكثر من 150 شجرة زيتون في قرية برقة شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين من بؤرة "عتساف" الاستيطانية، المقامة على أراضي القرية، هاجموا حقول الزيتون، وشرعوا بتقطيع الأشجار بحماية جيش الاحتلال.

وذكر المواطن إبراهيم كنعان وهو أحد المزارعين المتضررين، أن المستوطنين حاولوا قبل يومين الاعتداء عليه وطرده من أرضه بينما كان يحرثها.

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