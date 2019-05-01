حملة المقاطعة: إسرائيل قلقه من فشل اليورفيجن للعام 2019

رام الله - دنيا الوطنأعلنت بلدية تل أبيب عن إلغائها لبعض الاستعدادات والفعاليات الخاصة بمسابقة الأغنية الأوروبية "يورفيجن" كالسفن العائمة وقرية الخيام.يأتي ذلك بسبب ضعف الاقبال الشديد على حجز التذاكر، حيث أن نسبة ما تم بيعه من التذاكر لا تتجاوز النصف.كل ذلك يجري في ظل مطالبات واسعة وكبيرة من حملات المقاطعة وناشطون حول العالم بمقاطعة المشاركة في المهرجان لهذا العام المزعم عقده في إسرائيل، بعد أن فازت المغنية المحلية نيتا بارزيلاي بمسابقة العام الماضي في البرتغال بأغنيتها"لعبة" (توي). معتبرين المشاركة تبيض لصورة دولة تمارس سياسة فصل عنصري وقمع وحشي، ضد الشعب الفلسطيني.