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أول عملية عسكرية لطائرة الشبح "لايتينينغ 2" الأمريكية.. والهدف في دولة عربية

أول عملية عسكرية لطائرة الشبح "لايتينينغ 2" الأمريكية.. والهدف في دولة عربية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القيادة المركزية في سلاح الجو الأميركي، عن أول عملية عسكرية تشنها طائرات من طراز "إف 35 إيه لايتتنغ 2"، المعروفة باسم "الشبح"، التي تعد أحدث طائرة مقاتلة في العالم.

وقال سلاح الجو الأميركي في بيان، الثلاثاء، إن طائرتين من طراز "إف 35 إيه لايتتنغ 2"، نفذتا غارات على معاقل "لتنظيم الدولة" المتشدد في العراق، شملت أنفاقا ومخازن للأسلحة والذخيرة(بحسب سكاي نيوز).

وأوضح البيان أن الغارات استهدفت مناطق في وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك في شمال العراق، وكذلك في جبال حمرين، وذلك في إطار عملية للتحالف الدولي ضد التنظيم المتشدد.

ونشرت القوات الجوية الأميركية على حسابها في توتير، صورا للطائرة خلال تنفيذها الغارات على مواقع تنظيم الدولة شمالي العراق. 

وانضمت الطائرات اللتان نفذتا الهجمات إلى القيادة المركزية الأميركية للعمليات في المنطقة، في 15 أبريل الماضي، وقدمتا من قاعدة "هيل إير فورس" في ولاية يوتا، بحسب البيان.

وقال المقدم يوسف موريس، قائد سرب المقاتلات الرابع وهو طيار لـF-35A، إن الطائرة لديها القدرة على جمع المعلومات في ساحة القتال ومعالجتها وتحديد الأهداف بناء على ذلك.

وتتمتع الطائرة بقدرتها على التخفي في الجو، وهي ثاني مقاتلات الجيل الخامس، وقد طورتها شركة لوكهيد مارتن الأميركية، وتعد أحدث طائرة مقاتلة في العالم حتى الآن.

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