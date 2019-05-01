اتفاقية لإعفاء أهالي أسرى غزة من رسوم "الكشفية الطبية "

رام الله - دنيا الوطنوقعت هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية والمكتب الحركي المركزي للأطباء بقطاع غزة اتفاقية تقضي بإعفاء عائلات أسرى قطاع غزة من دفع رسوم الكشفية الطبية في العيادات الخاصة التابعة للأطباء المنتسبين في المكتبالحركي.وقد وقع الاتفاق نيابة عن الهيئة الأستاذ بسام المجدلاوي وكيل مساعد رئيس الهيئة للادارات التخصصية ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية ، والدكتور علاء نعيم أمين سر المكتب الحركي المركزي للأطباء وذلك في مقر الهيئة بغزة .وأكد المجدلاوي بأن اقارب الأسرى من الدرجة الأولى وهم ( الاب ، الام ، الزوجة والأبناء ) سيتمكنون من التوجه الى عيادات الأطباء الأخصائيين المنتسبين للمكتب الحركي بدون دفع رسوم "الكشفية"، الأمر الذي سيخفف الكثير من الأعباء الاقتصادية على عائلات أسرى قطاع غزة والبالغ عددهم (300) أسير .وأوضح بأن الهيئة ستتولى إصدار بطاقات خاصة خلال اليومين القادمين سيتم توزيعها على عائلات الأسرى في المحافظات الجنوبية مشيرا الى أن الهيئة ستتواصل مع المراكز والعيادات الطبية الخاصة في مختلف التخصصات لحثها علي إعفاء أهاليالأسرى من رسوم الكشف الطبي وبعض الفحوصات المخبرية.بدوره أكد د علاء نعيم أمين سر المكتب الحركي المركزي للأطباء في المحافظات الجنوبية بأن المكتب بصدد اعداد قائمة بأسماء وتخصصات وعناوين الأطباء المنتسبين له وذلك من أجل التسهيل علي أهالي الأسرى المستفيدين من الإعفاء ،مردفا بأن هذه المبادرة تعد أقل ما يمكن تقديمه من شريحة الأطباء الفلسطينيين تجاه الأسرى الأبطال الذين ضحوا بزهرات شبابهم ونذروا أعمارهم رخيصة لأجل شعبهم وقضيتهم .