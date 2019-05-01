"الديمقراطية": فشل انقلاب فنزويلا يؤكد مدى هشاشة الزمرة المدعومة من إدارة ترامب

رام الله - دنيا الوطنهنأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شعب فنزويلا وجيشه وقيادته وعلى رأسه الرئيس نيكولاس مادورو بالانتصار على الانقلاب الفاشل الذي بدت فيه أصابع التدخل والعدوان الأمريكي واضحة للجميع.وقالت الجبهة في بيان لها إن فشل الانقلاب يؤكد مدى هشاشة الزمرة المتمردة على الشرعية والتي تستمد قوتها المزعومة من التدخل الأمريكي وعدوان الولايات المتحدة على فنزويلا وشعبها وجيشها وقيادتها الشرعية.ووجهت الجبهة التحية إلى شعب فنزويلا وجيشها اللذان وقفا إلى جانب الشرعية ورفضا جر البلاد إلى حمام دم لا يستفيد منه سوى أعداء الوطن المتربصين به والطامعين بثرواته.ودعت الجبهة عواصم العالم وشعوبه لإدانة الانقلاب الارهابي الفاشي الذي ولد ميتاً ولدعم الشرعية في فنزويلا متمسكة بالرئيس نيكولاس مادورو وحكومته.وأكدت الجبهة أن شعب فلسطين وهو يخوض معركته ضد الاستعمار الاسرائيلي يجدد وقوفه إلى جانب شعب فنزويلا وجيشه ورئيسه نيكولاس مادورو في صمودهم وصلابة موقفهم في وجه العدوان الأمريكي وإصرارهم على إنهاء بؤرة التمرد المدعومة من إدارة ترامب و أجهزة مخابراته.