حماس: من حق عمالنا العيش بكرامة ورفع الحصارعن شعبنا





وأضاف في تصريح صحف مقتضب من حق عمالنا العيش بكرامة، برفع الحصارعن شعبنا، الذي يعد أكبر انتهاك لحقوقهم.‎











رام الله - دنيا الوطنقال ‎المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم ان صمود عمال فلسطين مثّل أيقونة فريدة، فهم إلى جانب مشاركتهم في النضال الوطني، عانوا من تداعيات الحصار الإسرائيلي الظالم، وتمسكوا برسالة المشاركة في بناء الوطن.