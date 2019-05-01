غرينبلات لبدران: إذا لم تتوقف حماس والسلطة عن إلقاء اللوم فالمعاناة بغزة ستستمر

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام جيسون غرينبلات كما قلنا باستمرار، نحن على استعداد للتواصل مع السلطة الفلسطينية بشأن جهودنا.





وأكد غرينبلات في تغريدة له عبر "تويتر" يستحق الفلسطينيون لقيادتهم القيام بذلك ولهم التفكير مليا في الخطة والرد عليها.



وأضاف " حسام بدران أحد أعضاء حماس الذين يعيشون في الدوحة بدلاً من غزة ، يلومني على المعاناة في غزة، كانت هذه المعاناة موجودة قبل وقت طويل من وجودنا في WH & وسوف تستمر إذا لم تتوقف حماس والسلطة الفلسطينية عن إلقاء اللوم على الجميع لقراراتهم السيئة.











رام الله - دنيا الوطن