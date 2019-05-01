مادورو لبومبيو: لا تتمادى في التفاهة يا سنيور!

نتقد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كلمة بثها التلفزيون الوطني وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي اتهمه بمحاولة الفرار من البلاد.





وقال مادورو ضاربا على الطاولة: "لم تشهد الولايات المتحدة من قبل مثل هذه الحكومة المجنونة..بولتون، وبينس، وبومبيو... كم من الحقد والكراهية في نفوسهم... إلى أي مستوى يمكن أن يصل عدم الإحساس، والجنون، والكذب، والتلاعب؟ في المساء قال بومبيو، إن لدى مادورو طائرة جاهزة للانطلاق ولكن الروس منعوه من مغادرة البلاد... من فضلك لا تتمادى في التفاهة يا سنيور!".





وخاطب مادورو مواطنيه بالقول: "أنا مواطنكم، وأنا أحد الذين يشكلون هذه الدولة. وخلال كل السنوات الست هذه، كنت مخلصا بحياتي لتشافيز" بحسب (روسيا اليوم).





وقبل ذلك، أعلن بومبيو أن مادورو حاول يوم الثلاثاء الفرار إلى كوبا وكانت تنتظره على المهبط طائرة جاهزة لحمله، ولكن ممثلي روسيا أقنعوه بعد القيام بهذه الخطوة.





رام الله - دنيا الوطن