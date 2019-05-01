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المرصد الفلكي السعودي ينفي المتداول حول غرة رمضان

المرصد الفلكي السعودي ينفي المتداول حول غرة رمضان
رام الله - دنيا الوطن
نفى مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير الرائي عبد الله الخضيري ما نسبته له بعض وسائل الإعلام، بأن يوم الاثنين القادم هو غرة شهر رمضان.

وقال الخضيري في تصريح لصحيفة "سبق" السعودية أمس الثلاثاء: "ما نسب لي بأنني قلت إن شهر شعبان سيكون 30 يوما وأن يوم الاثنين هو غرة شهر رمضان، كلام غير صحيح".

وأضاف: "أنا قلت دخول شهر رمضان شرعا لا يبنى على توقعات أو حسابات فلكية، وإنما على رؤية شرعية تقرها المحكمة العليا ويعلنها ولي الأمر، وأشرت أن شهر شعبان وفق الحسابات الفلكية لمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير سيكون يوم الأحد مكملا لـ30 يوما، وهذا يوافق أيضا تقويم أم القرى، وأكدت أن هذا من الناحية الفلكية".

وتابع: "نظرا لعدم ثبوت دخول شهر شعبان فإن يوم الأحد 30 شعبان حسب تقويم أم القرى، سيكون 29 حسب دخول الشهر من الناحية الشرعية".

وتابع: "بالنسبة لظروف الهلال في يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019، فإنه سيتأخر في الغروب عن الشمس بما يزيد عن نصف ساعة، إذ ستغرب الشمس الساعة 6:30 عند درجة 288، وسيغرب الهلال الساعة 7:01 مساء عند درجة 286 شمال الغرب وجنوب الشمس، ومن ذلك نرى أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 31 دقيقة وبارتفاع 6,77 واستطالة 9,43 والله أعلم".

وأضاف: "تتوقف رؤية الهلال على عوامل كثيرة أهمها ما يتعلق بالعوالق التي تعيق الرؤية من سحب وغبار وبخار ورياح مثيرة".

يذكر أن بعض وسائل الإعلام نشرت أمس الثلاثاء أن الرائي الخضيري، صرح لها بأن شعبان 30 يوما، مشيرة إلى أنه أكد أن غرة شهر رمضان الاثنين القادم.

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