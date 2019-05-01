دولي

قتيلان و4 جرحى في إطلاق نار بجامعة كارولاينا الشمالية

قتيلان و4 جرحى في إطلاق نار بجامعة كارولاينا الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
قتل شخصان وجرح 4 آخرون جراء إطلاق نار في حرم جامعة "نورث كارولينا" بمدينة تشارلوت الأميركية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) أن اثنين من الجرحى يعالجان من إصابات خطيرة.

وأضافت أن الشرطة اعتقلت مشتبها به، مشيرة إلى أنه طالب بالجامعة، دون الكشف عن دوافعه.

وذكر مكتب إدارة الطوارئ في الجامعة عبر "تويتر"، أنه تم إغلاق الجامعة.

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