قتيلان و4 جرحى في إطلاق نار بجامعة كارولاينا الشمالية



وأضافت أن الشرطة اعتقلت مشتبها به، مشيرة إلى أنه طالب بالجامعة، دون الكشف عن دوافعه.



وذكر مكتب إدارة الطوارئ في الجامعة عبر "تويتر"، أنه تم إغلاق الجامعة.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) أن اثنين من الجرحى يعالجان من إصابات خطيرة.