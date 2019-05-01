نتنياهو يرجح فشله في تشكيل الحكومة بموعدها المحدد

رام الله - دنيا الوطنرجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن يفشل في تشكيل الحكومة في الوقت المحدد زمنيا حسب القانون الإسرائيلي.وقال خلال جلسة مغلقة لأعضاء الليكود، إن مفاوضات تشكيل الحكومة معقدة وليست مهمة بسيطة، وتحمل العديد من التحديات خاصة فيما يتعلق بتوزيع المناصب وميزانية الدولة والقوانين.وأعرب عن أمله - كما أوردت صحيفة يسرائيل هيوم - أن ينتهي من ذلك قبل الموعد النهائي رغم أنه غير متأكد، مضيفا "في النهاية سنشكل الحكومة، لا تقلقوا".وأشار إلى أنه سيبدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الكنيست، كما سيتحدث شخصيا مع جميع الأعضاء بشأن قضية مشروع قانون التجنيد.وأثار هذا القانون سابقا خلافات كبيرة أدت لحل الحكومة السابقة وإجراء انتخابات مبكرة، فيما بدأت بعض الأحزاب حاليا بالتلويح بالقضية مجددا.