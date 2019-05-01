الاحتلال يصيب صيادا ويعتقل آخرين بغزة

أصابت القوات البحرية الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، صيادا واعتقلت اثنين آخرين، قبالة سواحل منطقة الواحة شمال غرب قطاع غزة.





واقتاد جنود البحرية الإسرائيلية الصيادين إلى ميناء أسدود وصادرت قاربهما. فيما نقل الصياد المصاب إلى مشفى لتلقي العلاج بحسب صحيفة (القدس المحلية).





وقالت نقابة الصيادين في غزة، إن الزوارق الحربية الإسرائيلية تشن منذ أمس هجمات ضد الصيادين، حيث أغرقت عددا من مراكب وشباك الصيد، كما أطلقت النار تجاه الصيادين في محاولة منها لفرض سياسة جديدة في عرض البحر بعد قرارها بتقليص مساحة الصيد إلى 6 أميال.

رام الله - دنيا الوطن