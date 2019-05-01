عريقات يؤكد رفض الفلسطينيين أي "صفقة" دون حل الدولتين والقدس عاصمة

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان صادر عنه في يوم العمال العالمي، بأن الطبقة العاملة الفلسطينية "ركيزة" و"طيدة" من ركائز النضال الوضني للشعب الفلسطيني، فيما احتلت مكانتة بمقدمة صفوف الشعب وفي الحركة الوطنية المعاصرة.فيما هنأ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عمال فلسطين والعالم، معربا عن تقديره لدور عمال فلسطين في كل أماكن تواجدهم وجهودهم لبناء دولتهم والمساهمة في مسيرة التنمية والتقدم.وطالب عريقات بمحاسبة "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، على ممارساتها وخرقها للاتفاقات الدولية وحقوق الإنسان، وتدميرها المتعمد لفرص نمو الاقتصاد الوطني والسطو على الموارد الطبيعية، وفرض الهيمنة على الأسواق ومنافذ الاستيراد والتصدير.وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية قادت إلى انتشار البطالة على أوسع نطاق، خاصة بين الشباب والخريجين، وارتفاع معدلات الفقر واستغلال الأيدي العاملة الفلسطينية الرخيصة للعمل في المستوطنات غير الشرعية، وفي المهن الصعبة ومنخفضة الأجر داخل أراضي الـ48، عدا عما يعانيه عمالنا في أكثر من بلد من بلدان اللجوء من تمييز وحرمان من حق العمل والتملك.وأكد عريقات أن حل جميع هذه القضايا يكمن في إنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة فلسطين على أرضها، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً لقرار الأمم المتحدة 194.وقال: "ونحن نحتفل بهذه المناسبة، نذكر بكل وفاء وتقدير شهداء فلسطين من العمال المخلصين الذين وهبوا هذا الوطن حياتهم قربانا لحريته واستقلاله".