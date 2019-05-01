أجواء جافة ومغبرة

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأربعاء، حارا إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وحارا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.