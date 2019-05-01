ماجد فرج: منظمة التحرير ستبقى بيت الكل الفلسطيني ويجب تعزيز الوحدة الوطنية













رام الله - دنيا الوطنقال اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية: "إن الشعب الفلسطيني وفي كل الارض الفلسطينية وفي كل اماكن تواجده في الشتات والداخل المحتل شكلوا عنوان تاريخي عبر مسيرة عمدت بالدم مع القادة الشهداء الاعظم منا جميعا الا وهو منظمة التحرير الفلسطينية".وأضاف اللواء فرج في حديث لشبكة (فلسطين الاخبارية): "ان منظمة التحرير الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى عنوان ثابت واصيل وكانت فيها المخيمات في ارض الوطن او الشتات نموذج وحدة وشكلت حالة وطنية نضالية انسانية في اطار النضال الوطني الفلسطيني الذي خاضه ويخوضه شعبنا بكل اماكن تواجده".وعبر اللواء فرج عن الأمل في أن يواصل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجه بالداخل والخارج، الاقتداء بالوحدة الوطنية والتمسك والتأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لأنها تعكس الهوية والبيت النضالي والمعنوي .واكد اللواء فرج على اهمية تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف وعدم الانجرار لحالة التمزق والانقسام، قائلا: "نحن فلسطينيون و نحن وحدويون ونحن وطنيون ونحن منظمة التحرير وعلى راسها الشهيد ابو عمار والقائد ابو مازن".