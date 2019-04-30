العطاري: تحويل 4 مليون دولار لـ178 مزارعا متضررا بغزة جراء الحروب





وتأتي هذه المساعدة ضمن برنامج المساعدات الزراعية الممول من الإتحاد الأوروبي والمنفذ من قِبل صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية ووزارة الزراعة، حيث تشمل المنحة تأهيل 22 بئر مياه لرَّي حوالي 2800 دونم، وتقديم 15 جرار زراعي، وتزويد 118 مزرعة حيوانات بما مجموعه 2600 رأس ماشية، وبناء 37 بيت بلاستيكي، وبهذا يصل مجموع المستفيدين من البرنامج حتى اليوم 259 مزارعاً متضرراً في قطاع غزة.



ويأتي تنفيذ هذه المشاريع ضمن توجيهات وخطط القيادة الفلسطينية بدعم صمود المزارعين في قطاع غزة وتنمية الإقتصاد الزراعي ومواجهة إعتداءات الجيش الإسرائيلي على القطاع.



هذا وسوف تستمر وزارة الزراعة بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين بتنفيذ حزمة من المشاريع الزراعية للمزارعين المتضررين من الإحتلال الإسرائيلي سيعلن لاحقاً ، وسيبقى قطاع غزة حاضرا في برامج الحكومة الفلسطينية الحالية.



رام الله - دنيا الوطناعلن وزير الزراعة رياض عطاري رئيس مجلس صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية عن تحويل مبلغ 4 مليون دولار أمريكي من خلال صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية ووزارة المالية لصالح 178 مزارعا متضررا في قطاع غزة جَراء الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة للاعوام (2009 ،2012، 2014).