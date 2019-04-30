شؤون فلسطينية

الصالح يبحث مع القنصل المصري إقامة علاقات بين المدن الفلسطينية ونظيرتها المصرية

الصالح يبحث مع القنصل المصري إقامة علاقات بين المدن الفلسطينية ونظيرتها المصرية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع القنصل العام لجمهورية مصر العربية في فلسطين مصطفى الشحات، إقامة علاقات توأمة بين المدن الفلسطينية ونظيرتها المصرية، تجسيداً للعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين.

وأشاد الصالح، خلال اللقاء في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الثلاثاء، بالدور المصري التاريخي والمحوري، والتزام مصر الدائم بتبني الموقف الفلسطيني في كافة المحافل الدولية والإقليمية، وجهودها الرامية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأكد الصالح أهمية تعزيز الاتصال بين وزارة الحكم المحلي ونظيرتها المصرية من أجل تبادل التجارب والخبرات، وفتح آفاق عديدة للتعاون المشترك.

بدوره، أكد الشحاتاستعداده الكامل للتعاون والتواصل مع الوزارة،ومتابعةما تم نقاشه من خلال التنسيق مع وزارتي الخارجية في البلدين.

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