شؤون فلسطينية

كتلة الشهيد ياسر عرفات تفوز في انتخابات مجلس طلبة جامعة خضوري

كتلة الشهيد ياسر عرفات تفوز في انتخابات مجلس طلبة جامعة خضوري
رام الله - دنيا الوطن
فازت كتلة الشهيد ياسر عرفات المحسوبة على كتلة الشبيبة الطلابية الفتحاوية، بانتخابات مجلس الطلبة في جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع العروب بحصولها على 15 مقعدا، فيما حصلت كتلة الشهيد ابو علي مصطفى الذراع الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على 6 مقاعد .

وأظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة، حصول الشبيبة على 316 صوتا أي ما يعادل 15 مقعدا، مقابل 137صوتا للجبهة الشعبية او ما يعادل 6 مقاعد، بينما بلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع 690 طالبا، لتكون نسبة الاقتراع الإجمالية 67,54 % .

الدكتور مهيب ابو لوحة الذي أعلن نتائج الانتخابات بعد عملية الفرز، هنأ طلبة الجامعة على عرسهم الديمقراطي، مؤكدا على ضرورة العمل من اجل جميع الطلبة دون تميز، شاكرا للطلبة تمتعهم بالروح الاخوية، مؤكدا استعداد إدارة الجامعة للتعاون مع المجلس الجديد لخدمة الطلبة بكافة أطيافهم وانتماءاتهم .

الجدير بالذكر أن لجنة الإشراف على الانتخابات تشكلت من كل من الدكتور علاء عيسى عميد شؤون الطلبة في الجامعة رئيسا، وعضوية كل من عيسى العملة رئيس قسم شؤون الطلبة بالعروب، والدكتور تقي الدين التميمي، وإياد الفراجين، والدكتور يوسف صبارنة، ومصطفى كتانه، وماهر أبو بكر، ونادر العملة.


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