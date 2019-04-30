جامعة فلسطين تستضيف طلبة الثانوية العامة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوسطى



















رام الله - دنيا الوطناستضافت جامعة فلسطين طلبة الثانوية العامة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوسطى بإشراف لجنة فنية متخصصة من المديرية.حيث توجه عدد من الطلبة إلى مقاعد مختبرات الجامعة لتقديم الامتحان التطبيقي لمبحث التكنولوجيا في أجواء تسودها الراحة والطمأنينة والهدوء، وكان في استقبال الدفعة الأولى من الطلبة موظفو العلاقات العامة في الجامعة وموظفو دائرة تكنولوجيا وأنظمة المعلومات.ومن جانبه أشاد أ. محمد حمدان مدير الدائرة الفنية في المديرية بالجهود التي تبذلها جامعة فلسطين، أثناء تقديم الامتحانات، وقدم شكره للجامعة، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور سالم صباح لتعاونها في انجاح هذه التجربة،حيث قال" ماوجدنا من جامعة فلسطين إلا كل التسهيلات وتذليل كافة العقبات، ومبادرتها الكريمة بتوفير المواصلات للطلبة ذهاباً وإياباً مراعاةً للظروف الإقتصادية التي يمر بها أبنائنا في قطاع غزة.وقد أجرى مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية أ.شادي عويضة، ود.نهاد بدرية عميد شؤون الطلاب، وطاقم مديرية الوسطى الأستاذ محمد حمدان مدير الدائرة الفنية ، والأستاذ محمد دلول رئيس قسم العلاقات العامة والدكتور مراد الأغا رئيس قسم الامتحانات، جولة تفقدية على قاعات المختبرات التي تجرى فيها الامتحانات، وذلك للتأكد من انتظام عملية سير الامتحانات، وتوفير كل ما يلزم للمشرفين والموجهين والطلبة.