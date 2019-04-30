حمد: المرأة على العهد حتى تحقيق الحلم الفلسطيني





وأعربت حمد عن سعادتها بهذا اللقاء حيث تعتبر الطاقم مؤسسة وطنية تضم كل ألوان الطيف الفلسطيني لها إمتداد حقيقي في الوطن، ولها بصمة واضحة في العمل على القضايا الإجتماعية، ودور فاعل ومؤثر في قضايا النساء.





واشارت حمد بان المؤسسات النسوية كانت وما زالت على مدار العقود هي رافعه اساسية في بناء الوطن والعمود الفقري في القضايا الوطنية والاجتماعية التي هي صلب العمل والعطاء اتجاه بناء الدولة الفلسطينية المستقلة .





وأكدت حمد بأن الوزارة لكافة النساء الفلسطينيات وسنعمل بالتكامل مع كافة المؤسسات، للبناء على ما تم إنجازه، وتطوير العمل المشترك سواء على الصعيد الثنائي، أو على الصعيد الجمعي، لخلق رأي عام واعي جاد ومؤثر لتغيير الفكر الذكوري، بالتوازي مع العمل على تعديل كافة القوانين والتشريعات المطلوبة لضمان العدالة الإجتماعية.





بدورها تحدثت رئيسة مجلس إدارة الطاقم د. أريج عودة عن خصوصية طاقم شؤون المرأة الذي يمثل أطر منظمة التحرير، ويحافظ بالأساس على المواقف الوطنية، ويرفض التمويل المشروط، وطلبت دعم وزارة شؤون المرأة في عدد من القضايا سيتم تضمينها في مذكرة تفاهم.



رام الله - دنيا الوطنالتقت الدكتورة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، مع مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة، لبحث آليات تطوير التنسيق والشراكة.