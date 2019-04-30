أول تعليق من الإخوان المسلمين بعد عزم ترامب تصنيفهم كتنظيم إرهابي

رام الله - دنيا الوطنعلقت جماعة الإخوان المسلمين في مصر على إعلان البيت الأبيض، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تعمل على تصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًا".وأعلنت الجماعة في بيان لها، الثلاثاء، أنها بصدد دراسة ومتابعة ما صرحت به المتحدثة باسم البيت الأبيض وما نشرته اليوم صحيفة (نيويورك تايمز)، عن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طلب من الرئيس دونالد ترامب تصنيف الإخوان على قائمة الإرهاب، وأن فريقا من الإدارة الأمريكية يعمل على إصدار قرار بهذا الشأن.وتابعت الجماعة: "إنه لمستغرب أن تكون صياغة توجهات الإدارة الأمريكية مرهونة بهذا الشكل بديكتاتوريات قمعية في الشرق الأوسط بدلا من أن تكون سياساتها متسقة مع القيم والمبادئ التي تعلنها دوما الدولة الأميركية".وتابعت: "أيا كان الهدف مما ذكرته متحدثة البيت الأبيض ونشرته صحيفة (نيويورك تايمز)، فإننا ندرك أن هناك بعضا ممن يشاركون في صنع القرار الأمريكي يدركون تماما ردود فعل هذا القرار على جماعة الإخوان".