(واللا): فرصة عقد هدنة بين الجيش الإسرائيلي وحماس كبيرة لكن "النخالة" سيرفض

رام الله - دنيا الوطنأكد موقع (واللا)، أن قيادة الجيش الإسرائيلي، تعتقد أن هناك فرصة كبيرة لعقد هدنة طويل الأمد مع حركة حماس في قطاع غزة.وقال الموقع الإسرائيلي: إنه رغم ذلك، فبذات النسبة، يقوم الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمواجهة واسعة في القطاع، حيث تم نشر بطاريات القبة الحديدية في جميع مناطق الجنوب.وأوضح، أن أحد أسباب خوف المؤسسة الأمنية في الجيش الإسرائيلي، من اندلاع حرب في قطاع غزة ناجم عن السياسة التي يتبعها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.وشدد (واللا)، أن النخالة، يوسّع نطاق التهديدات ضد إسرائيل، ويريد تجييش عناصر الجهاد لتنفيذ هجمات صاروخية في مناطق الغلاف، وكذلك تل أبيب.