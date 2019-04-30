كيلة توقع خطة عمل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم الصحة الانجابية











رام الله - دنيا الوطنوقعت وزيرة الصحة مي كيلة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين خطة عمل لعام 2019 تتعلق بدعم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية والعنف المبني على النوع الاجتماعي وخدمات صحية صديقة للشباب.ووقعت وزيرة الصحة خطة العمل بمكتبها في رام الله، اليوم الثلاثاء، مع القائم بأعمال ممثل الصندوق زياد يعيش، حيث تبلغ كلفة الأنشطة المضمنة في الخطة حوالي نصف مليون دولار.وأشادت وزيرة الصحة بالدعم الذي يقدمه الصندوق لقطاع الصحة في فلسطين، مؤكدة سعي الوزارة الدؤوب للرقي بالواقع الصحي وتطويره، من خلال توطين الخدمات الصحية وتعزيز صمود المواطنين.من جهته قال يعيش إن الاتفاقية تاتي ضمن الدورة البرامجية السادسة للصندوق حيث يعتبر صندوق الأمم وزارة الصحة الشريكة الاستراتيجية الأولي في فلسطين لتنفيذ هذه الخطة، فيما جدد التزام الصندوق بدعم برامج وزارة الصحة وخاصة فيما يتعلق خدمات الصحة الانجابية و الجنسية.