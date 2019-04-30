السعودية: فلكيًا هذا هو أول يوم في رمضان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جامعة المجمع الفلكي بحوطة سدير الرائي في السعودية، اليوم الثلاثاء، أن شهر شعبان فلكياً سيكون ثلاثين يومًا كاملة، وأن دخول شهر رمضان الاثنين المقبل.وقال مدير المرصد عبد الله الخضيري في تصريحات صحفية: إن دخول شهر رمضان شرعاً لا يُبنى على توقعات أو حسابات فلكية، وإنما على رؤية شرعية، تقرها المحكمة العليا، ويعلنها ولي الأمر، وفق ما نقلت قناة (العربية).وأكد أن الزمن الذي سيصادف نهاية شعبان وحلول شهر رمضان، حسب الحسابات الفلكية لمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، فآخر شعبان سيكون يوم الأحد 30 شعبان 1440 حسب تقويم أم القرى الموافق 5 أيار/ مايو 2019، وهذا من الناحية الفلكية.وأضاف الخضيري: ولعدم ثبوت دخول شهر شعبان، يكون الأحد 30 شعبان حسب تقويم أم القرى، يكون 29 حسب دخول الشهر من الناحية الشرعية وظروف الهلال في يوم الأحد الموافق 5 أيار/ مايو 2019، سيتأخر في الغروب عن الشمس بما يزيد عن نصف ساعة، مبينًا أن رؤية الهلال تتوقف على عوامل كثيرة أهمها ما يتعلق بالعوالق التي تُعيق الرؤية من سحب وغبار وبخار ورياح مثيرة، لذا سيكون يوم الاثنين 6 أيار/ مايو غرة رمضان المبارك فلكياً إن شاء الله".وقال الخضري: "أما إن غُم عن الناس مساء الأحد، فسيتأخر الهلال عن الشمس بما يزيد عن 90 دقيقة يوم الاثنين، ومسؤولية تحديد اليوم الأول أو المكمل يخص المحكمة العليا فقط".