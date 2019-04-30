وزير النقل: إطلاق الفحوصات العملية بالبلدة القديمة في الخليل لدعم صمود الأهالي

رام الله - دنيا الوطننظّم وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم صباح هذا اليوم الثلاثاء 30/4/2019 جولة ميدانية لمحافظة الخليل، وذلك بغرض الاطلاع على واقع قطاع النقل والمواصلات بالمحافظة، ومناقشة العديد من القضايا والمسائل ذات الصلة.استهل الوزير جولته والوفد المرافق له، بزيارة مقر المحافظة، حيث كان في استقباله المحافظ، جبريل البكري، ومدير شرطة المرور بالمحافظة، العقيد ماهر الجيوسي وعدد من مسؤولي المؤسسات المحلية، والمجتمع المدني.في بداية اللقاء، رحب المحافظ بالوزير سالم والوفد المرافق، وأعرب له عن بالغ سعادته واعتزازه بهذه اللفتة الكريمة، والتي تدل على عظيم اهتمام وحرص الوزير للاطلاع شخصياً على واقع قطاع النقل والمواصلات في المحافظة، وتلمس هموم المواطنين فيها.من جانبه، قدم الوزير الشكر والعرفان للبكري، ولجميع المشاركين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً للجميع استعداد الوزارة بكامل طواقمها للتعاون والعمل المشترك لبناء قطاع نقل ومواصلات آمن ومتطور بالمحافظة، وفق الإمكانيات المتاحة، بحيث يكون قادراً على تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين بالمحافظة.كما تناول الاجتماع جملة من المسائل أبرزها: الوضع المروري العام في المحافظة، وبحث سبل التعاون المشترك للتخفيف من المشكلات والأزمات المرورية، والتي تشهدها مراكز المدن في الفترات الصباحية والمسائية، وبحث ظاهرة المركبات المشطوبة وغير القانونية، وآلية القضاء عليها بالتعاون مع شرطة المرور وكافة الأطراف ذات العلاقة، وأيضاً مشكلة المركبات الخصوصية التي تعمل بأجر، وتغليظ العقوبات الرادعة لوقف تعدياتها على المركبات العمومية، وتم استعراض مجمل المشكلات والمعيقات التي تعرقل حسن سير العمل، وبحث الحلول المناسبة لها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.وخلال جولته الميدانية، قام الوزير سالم بإطلاق الفحوصات العملية في البلدة القديمة، ومن ثم زيارة قاعة الفحص النظري والقيام بجولة داخل أروقة البلدة القديمة، وزيارة تقية سيدنا إبراهيم والحرم الإبراهيمي، مؤكداً خلال حفل الإطلاق بأن هذه الخطوة بالغة الأهمية، وتأتي في إطار رؤية الرئيس محمود عباس وتوجيهات رئيس الوزراء د. محمد اشتية، نحو دعم صمود أهلنا في هذا الجزء من الوطن الغالي، مشدداً على الجميع بضرورة إنجاح كافة المشاريع فيها لحمايتها وللحفاظ على هويتها الفلسطينية ولمواجهة التحديات والتعديات المتكررة التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.وقد تم إطلاق هذه الفعالية بحضور البكري، ورئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة، واللجنة الأمنية والتنظيمية بالمحافظة، وشرطة المرور.كما زار سالم والوفد المرافق له مقر مديرية النقل والمواصلات في الخليل، حيث كان في استقباله مدير عام المديرية أشرف مسالمة، ولفيف من الموظفين، والذي بدوره قام بإطلاع الوزير على طبيعة عمل وأداء الموظفين، واستعرض أمامه احتياجات ومتطلبات المديرية.وفي السياق، أشاد سالم بأداء الموظفين، وبجهودهم الحثيثة في خدمة الجمهور الكريم، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون بين كافة الموظفين والعمل ضمن مبدأ الفريق الواحد.وزار الوزير أيضاً بلدية الخليل، والتقى خلالها رئيس البلدية أبو سنينة، وتم التباحث في كثير من الأمور المشتركة، كالوضع المروري العام بالمحافظة، وسبل التعاون للقضاء على الظواهر السلبية بالمدينة.كما تخللت جولة الوزير الاجتماع مع نقابة أصحاب مدارس السياقة، استمع خلاله لمطالب النقابة واحتياجاتهم والمشكلات والعقبات التي تواجه هذا القطاع بالمحافظة، وأكد لهم على اهتمام الوزارة بالنقابات؛ لدورها الفاعل والحيوي في تنظيم العمل وتطويره، وحرصها على تعميق الشراكة الحقيقية ما بينها وبين الاتحادات والنقابات، وكافة الأطراف المعنية بقطاع النقل والمواصلات، وذلك في إطار السعي نحو تقديم ما هو أفضل للمواطن الكريم، مشيراً إلى أن أبواب الوزارة، ستبقى مفتوحة أمام الجميع.بدورهم، تقدم ممثلو النقابات بالمحافظة بالشكر والتقدير للوزير سالم، ولطواقم العمل بالوزارة على جهودهم الحثيثة وتعاونهم البناء؛ للنهوض بهذا القطاع الحيوي، ومجمل القطاعات الأخرى.