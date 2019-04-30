أبو سيف: الحكومة لن تتهاون في محاربة الفساد والفاسدين

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الثقافة، عاطف أبو سيف: إن الحكومة تسعى لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ولن تتهاون في محاربة الفساد والفاسدين.جاء ذلك، خلال تكريم أبو سيف للفائزين في جائزة أفضل مبادرة فنية ثقافية في موضوع مكافحة الفساد، في مقر الهلال الأحمر بمدينة البيرة اليوم الثلاثاء.وأضاف أبو سيف:" نقف اليوم كي نكرم الفنانين المشاركين في هذه المسابقة المهمة، من أجل نشر الوعي العام حول مكافحة الفساد، وإن للفن والثقافة دور كبير في الحياة، وللمثقف وللفنان دور أكبر في الدفاع عن الأسس النبيلة التي يتأسس عليها مجتمعنا، ونحن نصبو لمجتمعٍ خالٍ من الفساد".وتابع: "يقف المثقف والفنان الفلسطيني والفعاليات والمراكز الثقافية والعاملون في قطاع الثقافة، سداً منيعاً لتعميم ثقافة مكافحة الفساد، وتعميم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورفع مستوى الوعي والتثقيف".