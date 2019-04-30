العسيلي: المناطق الصناعية ستشهد تحولاً بالنشاط الاستثماري في المرحلة المقبلة



وشدد على توجيهات وتعليمات الرئيس، ورئيس الوزراء بشأن توسيع القاعدة الإنتاجية من خلال تطوير وتحسين أداء المناطق الصناعية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية واعدة، تعزز من ريادية الصناعة؛ لدورها المهم في التشغيل والإنتاج، بالإضافة إلى توظيف الطاقة المتجددة في مختلف المجالات.



وشدد المجلس على أهمية إزالة جميع المعيقات التي تحد من نشاط القطاع الخاص وتنفيذ برامجه، علاوة على تبسيط الإجراءات وتحديث البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني.



وراجع المجلس في جلسته التي عقدت بمقر هيئة المدن والمناطق الصناعية في مدينة رام الله، واقع المناطق الصناعية، وسير العمل فيها، والتحديات التي تواجهها، والخطط المستقبلية للنهوض وتحسين أدائها، بما في ذلك الخطط الاستراتيجية والسنوية والربعية.



وشدد على توجيهات وتعليمات الرئيس، ورئيس الوزراء بشأن توسيع القاعدة الإنتاجية من خلال تطوير وتحسين أداء المناطق الصناعية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية واعدة، تعزز من ريادية الصناعة؛ لدورها المهم في التشغيل والإنتاج، بالإضافة إلى توظيف الطاقة المتجددة في مختلف المجالات.وشدد المجلس على أهمية إزالة جميع المعيقات التي تحد من نشاط القطاع الخاص وتنفيذ برامجه، علاوة على تبسيط الإجراءات وتحديث البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني.وراجع المجلس في جلسته التي عقدت بمقر هيئة المدن والمناطق الصناعية في مدينة رام الله، واقع المناطق الصناعية، وسير العمل فيها، والتحديات التي تواجهها، والخطط المستقبلية للنهوض وتحسين أدائها، بما في ذلك الخطط الاستراتيجية والسنوية والربعية.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية، خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم وضع استراتيجية لتطوير وتوسيع المناطق الصناعة، وجذب الاستثمارات اللازمة؛ لتوليد فرص عمل تمكن من مواجهة معدلات البطالة والفقر.وأضاف خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة، "نعول على إحداث تحول واختراق حقيقي في تحسين أداء المدن والمناطق الصناعية، ومعالجة كافة الإشكاليات التي تعرقل سير عملها بأسرع وقت، بحيث تشكل مناطق جذب وتحفيز للاستثمار".وكشف العسيلي عن حصيلة نتائج اللقاءات والمشاورات التي أجراها مع بعض الدول المانحة، والتي أبدت استعدادها لدعم النهوض بواقع المناطق الصناعية الحالية، والسعي نحو إنشاء المزيد منها، لافتاً إلى أن مدينة ترقوميا الصناعية، سترى النور قريباً، كما هو الحال في منطقة جنين الصناعية الحرة.