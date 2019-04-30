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مسؤولون إماراتيون: مشاركة إسرائيل في معرض دبي ليست تطبيعًا

مسؤولون إماراتيون: مشاركة إسرائيل في معرض دبي ليست تطبيعًا
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤولون إماراتيون، أن مشاركة إسرائيل في معرض (إكسبو دبي 2020) الدولي، ليست مؤشرًا على حدوث تغير في العلاقات بين البلدين، أو تطبيعًا جديدًا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين معنيين بتنظيم المعرض الدولي قولهم: "الدعوة للمشاركة ليست مؤشراً على حصول أي تغير في العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل على الصعيد الدبلوماسي أو أي أصعدة أخرى".

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية الأسبوع الماضي، أن تل أبيب ستشارك في المعرض، الذي ينظم من 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 إلى 10 نيسان/ أبريل 2021، على الرغم من غياب العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات.

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