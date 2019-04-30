تخوّف إسرائيلي من الجهاد قُبيل يوم النكبة: "تل أبيب ستستقبل الصواريخ"

رام الله - دنيا الوطنبدأت إسرائيل، فعليًا، الاستعداد للفعاليات الفلسطينية، المقررة في الضفة الغربية، وقطاع غزة، لإحياء ذكرى يوم النكبة، والذي تعتبره إسرائيل يوم الاستقلال.وقالت قناة (كان): إن هنالك تخوفات في إسرائيل، وتحديدًا من حركة الجهاد الإسلامي، بزعم أن الجهاد، ستحاول تخريب أحداث يوم النكبة.وقالت القناة: إنه ستطلق صواريخ من قطاع غزة إلى غوش دان، في تل أبيب، مضيفة: "هذه هي المرة الثانية خلال شهر التي تكشف فيها إسرائيل عن معلومات مخابراتية ضد الجهاد الإسلامي".واتهم الجيش الإسرائيلي، حركة الجهاد، بأنها تقف وراء إطلاق صاروخ على منطقة أسدود الساحلية، خلال عمليات تجريبية لصواريخها، حيث أعلنت سلطات الاحتلال بعد ذلك، تقليص مساحة الصيد البحري لستة أميال في بحر غزة.