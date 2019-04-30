دولي

الحكومة الفنزويلية تُعلن فشل محاولة الانقلاب العسكري على مادورو

الحكومة الفنزويلية تُعلن فشل محاولة الانقلاب العسكري على مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الفنزويلية، مساء اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وأكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، رفض أي محاولة للانقلاب على السلطات الشرعية في البلاد، بحسب ما نقلت عنه وكالة (رويترز).

وأوضح فلاديمير بادرينو، بأن القوات المسلحة ثابتة في دفاعها عن الدستور، وعن السلطات الشرعية بقيادة مادورو، مشيراً إلى أن كل الوحدات بحالة طبيعية في الثكنات، والقواعد العسكرية.

وذكرت مصادر حكومية في فنزويلا في وقت سابق، أن البلاد شهدت محاولة انقلاب على السلطات الشرعية، وأنه يجري التصدي لها وقمعها.

وقال وزير الاتصالات والإعلام، خورخي رودريغيز: إن السلطات تقمع تمرداً قامت به مجموعة من العسكريين الساعين لتغيير السلطة في البلاد.

ونشر رودريغيز تغريدة على (تويتر) قال فيها "نود إبلاغ شعب فنزويلا، أننا نتصدى في الوقت الراهن، لمجموعة غير كبيرة من العسكريين- الخونة، الذين انتشروا عند عقدة طرق التاميرا؛ لتنفيذ انقلاب ضد الدستور والسلام في الجمهورية".

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