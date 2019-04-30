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ماذا قال السيسي عن أصحاب الأوزان الزائدة؟

ماذا قال السيسي عن أصحاب الأوزان الزائدة؟
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا بجميع المجالات، مثل التعليم والصحة، مضيفًا: "بمناسبة الصحة، لما بشوف حد شغال في حاجة ببص لشكله الأول، لو لقيت وزنه زيادة، بقول ما بيشتغلش، لأنه لو بتاع شغل مش هيبقى فيه مجال لزيادة الوزن".

وأكد الرئيس خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، أن قمة الصحة أن يهتم الشخص بنفسه، ويحافظ على صحته. 

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية التى ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال بالإسكندرية. 

وكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلاً عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، على إسهامهم في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.

 
 

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