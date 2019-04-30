غرينبلات: الجهاد وحماس من يشكل الخطر على الفلسطينيين وليس (صفقة القرن)











رام الله - دنيا الوطنقال جيسون غرينبلات مبعوث الإدارة الأمريكية لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط: "زعيم الجهاد الإسلامي نافذ عزام، يدعي أن خطة السلام، تشكل تهديداً حقيقياً للفلسطينيين".وأضاف في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "في الواقع تشكل حركتا الجهاد الإسلامي وحماس في فلسطين، التهديد الحقيقي لجميع الفلسطينيين".وتابع غرينبلات بقوله: "إن عدم قدرة حماس والجهاد الكاملة على قيادة الفلسطينيين نحو مستقبل أفضل يُعتبر أمراً مأساوياً".