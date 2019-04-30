سلطة الأراضي بغزة تتخذ مجموعة من الإجراءات لتنظيم الاستراحات

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطة الأراضي بقطاع غزة وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والبلديات الساحلية، وضع آليات جديدة لتنظيم وضع الاستراحات المستأجرة للشاطئ، خاصة مع اقتراب موسم الاصطياف على شاطئ بحر قطاع غزة ولتحقيق موسم صيف أمن وممتع للمواطنين بما يحقق تقديم أفضل خدمات للمواطنين من كافة الفئات.وقال ماهر أبو صبحه رئيس سلطة الأراضي في تصريح له، مساء اليوم الثلاثاء: "خلال الاجتماع مع الجهات الحكومية المختصة قررت سلطة الأراضي، وضع محددات لأصحاب الاستراحات أهمها ترك مساحة 20 م بين الشاطئ والاستراحة، لتسهيل حركة المواطنين على الشاطئ، إضافة إلى ضرورة ترك مساحة فارغة بين كل استراحة وأخرى لإعطاء المجال للعائلات المستورة والفقيرة غير القادرة على استئجار مكان في الاستراحات للاستجمام خلال فترة الصيف ، هذا فضلاً عن ضرورة عمل ممرات خاصة لذوي الإعاقة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وأكد أبوصبحة، على أن الجهود تبذل من كافة الجهات لا سيما البلديات من أجل الخروج بموسم صيف آمن، مبينا أن الاستعدادات تجري على قدم وساق من كل الجهات من أجل صيف جميل للمواطنين الغزيين وعائلاتهم لا سيما أن البحر هو المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة المحاصر خلال فصل الصيف.