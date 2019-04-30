الرجوب: يجب إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل تنفيذاً لقرارات الوطني والمركزي

رام الله - دنيا الوطنشدد اللواء جبريل الرجوب امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح على ضرورة إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل سياسياً وأمنياً واقتصادياً وقانونياً تنفيذاً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي.وقال الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "إن عقد المجلس المركزي المقبل، بحاجة الى انضاج مجموعة من العوامل الوطنية، أبرزها تحقيق اللحمة داخل منظمة التحرير وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة العوامل الخارجية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية".وأضاف الرجوب: "إننا نسعى بأن يكون اجتماع المركزي المقبل انطلاقة حقيقية باتجاه مخرجات استراتيجية وطنية وفق سياسات داخلية واقليمية ودولية، وذلك بعد التشاور مع الإقليم العربي والإسلامي والدولي في الخطوات المقبلة في الرد على سياسة واشنطن احادية الجانب".وفيما يتعلق في محاولة اسرائيل ضم أجزاء من الضفة خلال مشاورات نتنياهو مع أحزابه لتشكيل الحكومة، قال الرجوب: "إن نتائج الانتخابات الاسرائيلية صبت في صالح اليمين الإسرائيلي المتطرف والعنصري الذي لا يعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على ارضهم كما أنه لا يعترف بالقوانين والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة".ودعا اللواء الرجوب إلى توخي الحيطة والحذر في الخطوات القادمة في مواجهة حكومة الاحتلال الفاشية والانهيار في الاقليم والتحيز الامريكي لصالح سياسة اليمين الاسرائيلي العنصري، وعدم السماح بفرض صيغة اقليمية فردية او جماعية على حساب الدولة الفلسطينية لصالح اطراف تقودها واشنطن تهدف الى شطب القضية الفلسطينية كقضية سياسية.