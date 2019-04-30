الأغا: السعودية تدعم فلسطين ماليا من خلال تسديد التزاماتها بمواعيدها

أكد بسام الآغا سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، أن المملكة تدعم فلسطين ماليا من خلال تسديد التزاماتها في مواعيدها دائماً.



وأشار الآغا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، إلى أن المملكة تدعم الموقف الفلسطيني السياسي والشرعية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.



وأوضح الآغا، بأن الموقف السعودي هو موقف ثابت بما اعلنه الملك سلمان بن عبد العزيز في قمة الظهران قمة القدس وراسخ منذ عهد الملك المؤسس حتى يومنا هذا الى جانب ما يعلنه دائماً الامير محمد بن سلمان بانهم لن يقبلوا باي حل للقضية الفلسطينية لا يقبله الفلسطينيون وانهم يعملون لصالح فلسطين.

رام الله - دنيا الوطن