صور: الجيش الاسرائيلي يعزز نشر بطاريات القبة الحديدية بجميع أنحاء إسرائيل









رام الله - دنيا الوطنعزز جيش الاحتلال الاسرائيلي، نشر بطارات القبة الحديدية اليوم الثلاثاء، في جميع أنحاء إسرائيل، وذلك على خلفية التخوفات من اندلاع تصعيد مع قطاع غزة، وفق ما اعلنته اذاعة جيش الاحتلال.وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، الاسرائيلية، قد ذكرت في وقت سابق، بأن الجيش الاسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، حال فشلت جهود التهدئة.