مصطفى: الصندوق على وشك الإعلان عن شركة انتاج زراعي بـ80 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق على وشك الإعلان عن شركة انتاج زراعي برأس مال أولي قيمته 80 مليون دولار سوف تنطلق في الصيف المقبل.وأضاف لصحفيين شاركوا في جولة على أحد مشاريع الصندوق في منطقة عين البيضاء بالأغوار الشمالية، أن رأس مال الشركة الزراعية قد يرتفع إلى ضعف هذا المبلغ في حال دخول شركاء آخرين مع الصندوق في المشاريع الزراعية الواعدة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقال: "أخترنا لنفسنا أن يكون موضوع الاستثمار في القطاع الزراعي أولوية من أولويات الصندوق القصوى، ونحن جئنا اليوم لنرى نموذجا لهذه المشاريع وهو مشروع داليتي لزراعة العنب مبكر الإنتاج والخالي من البذور على مساحة 570 دونما".وتحدث مصطفى عن موضوع استبدال المنتجات القادمة من دولة الاحتلال بمنتجات وطنية.وأوضح أن وجود الاستثمار في المناطق المستهدفة من الاحتلال هو جزء من تقليل المخاطر التي يواجهها مزارعونا.