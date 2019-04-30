شؤون فلسطينية

المجلس الوطني الفلسطيني يشيد بنضال وتضحيات عمال فلسطين ويطالب بإنصافهم

المجلس الوطني الفلسطيني يشيد بنضال وتضحيات عمال فلسطين ويطالب بإنصافهم
رام الله - دنيا الوطن
أشاد المجلس الوطني الفلسطيني بنضال عمال فلسطين وتضحياتهم الكبيرة التي يقدمونها، مقدما التهنئة لهم بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق يوم غد الأربعاء.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم بهذه المناسبة أن عمال فلسطين أهم القواعد الصلبة والعريضة التي قامت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، وهم في مقدمة المناضلين على كافة المستويات، فهم من تحمل سياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية الظلم والقهر الذي يتعرضون له نتيجة ذلك، وهم الذين صبروا على ضنك العيش وثبتوا في أرضهم .

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني منظمة العمل الدولية والاتحادات والنقابات العمالية في العالم بالدفاع عن حقوق عمال فلسطين وحمايتهم  وفقا للعهد الدولي ومعايير العمل الدولية، الذين يمارس الاحتلال بحقهم أبشع الانتهاكات المخالفة لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان التي تكفل حقوق العمال وكرامتهم.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة الفلسطينية الوطني بتطبيق قرار المجلس الوطني بتطوير التشريعات والقوانين التي تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية، وتعزيز الحريات النقابية والضمان الاجتماعي التزاماً بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبمعايير العمل الدولية والعربية.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني انه آن الأوان لينصف عمال فلسطين وتخليصهم من الظلم الواقع عليهم وتحقيق العدالة لهم، وإعلان عمال العالم تضامنهم القوي ومساندتهم ليعيشوا بحرية وكرامة وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

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