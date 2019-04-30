جامعة غزة الأولى على جامعات قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنحصلت جامعة غزة على المركز الاول في مسابقة برنامج (أنا جوال 4) التدريبي التى أعلنت شركة جوال نتائجها خلال الحفل الختامي للبرنامج الذي أقيم في قاعة صالة جلوريا على شاطئ بحر غزة بمشاركة 8 جامعات في قطاع غزة .وقد حضر كل من الاستاذ عمر شمالي مدير شركة جوال في غزة والأستاذ عبد الفتاح الشرفا المدير التجاري لشركة جوال والاستاذ الدكتور عبد الجليل صرصور رئيس جامعة غزة والمهندس حسام العالول رئيس مجلس الادارة والدكتور علي منصور نائب رئيس مجلس الادارة والدكتور محمود الحمضيات نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية والدكتور ابراهيم أبو رحمة عميد شؤون الطلبة والأستاذ أحمد أبو حليمة منسق شؤون الطلبة والمشرف العام على تدريب الفريق وممثلين عن الجامعات الثمانية المشاركة في البرنامج وعدد كبير من الشخصيات الاعتبارية .بداية أكد شمالي على اهتمام شركة جوال بشريحة الشباب باعتبارهم يمثلون المستقبل وينبغي الاستثمار فيهم وان جوال تستهدف الشباب عبر عدة مشاريع معتبراً (أنا جوال) أحد أهم النماذج على هذا الصعيد ، وأضاف أن نجاح برنامج أنا جوال جاء من دعم ادارة الجامعات المشاركة في البرنامج ،مقدماً شكره لمنسقي البرنامج التدريبي في الجامعات الثمانية علي جهدهم الكبير في تطوير أدار الطلبة .بدوره أشاد أبو رحمة ببرنامج أنا جوال التدريبي مقدماً تهانيه لطلبة جامعة غزة الحاصلين على المركز الأول على جامعات القطاع مؤكداً أن البرنامج يستهدف طلبة الجامعات لتدريبهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل الفلسطيني والعمل على تعزيز قدراتهم المهنية والشخصية في مجال التسويق والمبيعات كما شكر أبو رحمة دائرة شؤون الطلبة ممثلة بمنسقها أبو حليمة على الجهد الكبير الذي بذله في تدريب وتوجيه ودعم الطلبة المشاركين في البرنامج .والجدير ذكره أن جامعة غزة حصلت على المركز الاول وجامعة الاقصى على المركز الثاني وجامعة الازهر على المركز الثالث.