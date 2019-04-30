تسهيلات إسرائيلية لبناء الفنادق في مستوطنات الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأصدر وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين قرارا جديدا بمنح مساعدة مالية لأي شخص يريد بناء فنادق في مستوطنات الضفه الغربية.وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن القرار يأتي لدعم السياحة من أجل فرض السيطرة على هذه المستوطنات.