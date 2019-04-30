طالع: الأوقاف تُعلن أسماء الحجاج المقبولين لأداء فريضة الحج للمحافظات الشمالية

وأوضح أبو الرب، أن تكاليف الحج هذا العام، شهدت انخفاضاً عن السنة الماضية، ولكن ومن أجل تنظيم عملية شراء الهدي للحجاج، قامت الوزارة بتأمينها، وإضافة ثمنها على رسوم الحج هذا العام، والتي ستكون حسب الطريقة الإسلامية من خلال المؤسسات المعتمدة من قبل وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، وذلك ضماناً لعدم التلاعب من السماسرة والشركات غير المرخصة للعمل في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير وجبة

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رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أسماء الحجاج المقبولين لأداء فريضة الحج للمحافظات الشمالية لموسم حج 1440هـ -2019م، وذلك بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء القرعة إلكترونياً لكافة التجمعات السكانية، التي سمح فيها التسجيل هذا العام، لاختيار كامل عدد الحجاج، الذين سيغادرون لأداء الفريضة.وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب خلال الحفل الذي أقيم لإعلان أسماء الحجاج بالقرعة برعاية رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وزير الأوقاف، بحضور المستشار زياد الرجوب، والوكيل المساعد للحج والعمرة، سليم الأشقر، وأصحاب شركات الحج والعمرة: إن ما تم إنجازه كان بتوجيهات ودعم القيادة السياسية والحكومة، لعمل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وثمرة تعاون وإخلاص من كافة العاملين بالوزارة.وبين أبو الرب أن عدد التجمعات السكانية المستهدفة، والتي أجريت عليها القرعة بلغت أكثر من (400) تجمع سكاني موزعة على كافة محافظات الوطن، أما بخصوص باقي التجمعات السكانية التي لم يجرِ بها التسجيل، فقد أكد أبو الرب، أن هذهالتجمعات يوجد بها مسجلون من الأعوام السابقة، وأنه تم اختيار الأسماء من كل تجمع سكاني حسب التسلسل الرقمي في كل تجمع بما يتناسب والحصة المقررة له.وبين أبو الرب، أن الوزارة ستبدأ باستيفاء رسوم الحج اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل، حتى نهاية يوم الخميس، وذلك بعد التوجه والتسجيل بإحدى شركات الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة من قبل الوزارة، ومن ثم الحصول على فيشة الإيداع من مديريات الأوقاف.وقال أبو الرب، إن رسوم الحج لهذا الموسم ستكون على ثلاثة أنواع: النوع الأول السفر بحافلات عادية، وستكون الرسوم 2570 ديناراً، والنوع الثاني ستكون بحافلات (vip) وستبلغ الرسوم 2695 ديناراً، أما النوع الثالث فهو لمن يرغبون بالسفر جواً حيثستبلغ الرسوم 2645 ديناراً غير شاملة لتذاكر الطيران.