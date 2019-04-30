حمد تُناقش مع أبو جيش آليات دعم وتمكين النساء في سوق العمل







رام الله - دنيا الوطنبحثت د. آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، مع د. نصري أبو جيش، وزير العمل، آليات دعم وتمكين النساء في سوق العمل.وأكدت حمد على أهمية التعاون والتنسيق مع وزارة العمل، لتمكين النساء من المشاركة في سوق العمل الفلسطيني، وتحقيق العدالة الاجتماعية للمرأة في كافة القطاعات.وشدّدت على ضرورة مراجعة قانون العمل الفلسطيني وتعديله، حتى يشمل النساء العاملات في عدد من القطاعات منها رياض الأطفال، والزراعة، وعمالة المنازل، بحيث يتضمن القانون الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من النساء، مشيرةً إلى أنه سيتم عقد ورش عمل لتحديد احتياجات وأولويات النساء.بدوره، أكد أبو جيش على استعداد وزارة العمل للتعاون التام مع وزارة شؤون المرأة، على أساس التكامل في العمل والجهد المشترك؛ لدعم وتمكين النساء في سوق العمل، وبشكل خاص في قطاع العمل غير المنظم.هذا وقد كرّم المدير التنفيذي لصندوق فلسطين للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال مهدي حمدان، الوزيرة حمد، وقدّم لها درعاً تقديرياً على الجهود التي تبذلها؛ لتمكين المرأة الفلسطينية.