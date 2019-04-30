مجموعة الاتصالات الفلسطينية تعلن النتائج المالية الموحدة للربع الأول للعام 2019

رام الله - دنيا الوطنأظهرت النتائج المالية المرحلية الموحدة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية للربع الأول من العام 2019 ارتفاعاً بصافي الأرباح بنسبة وصلت الى 8.9% حيث وصل صافي الربح الى مبلغ 23.1 مليون دينار أردني بالمقارنة مع 21.2 مليون دينار أردني في الربع الأول من العام السابق.وفي هذا السياق قال السيد صبيح المصري رئيس مجلس ادارة المجموعة إنه رغم تراجع الايرادات فإن المجموعة واصلت خلال الربع الاول من العام 2019 العمل على تخفيض المصاريف الادارية والتشغيلية لشركات المجموعة، الامر الذي كان له الاثر الايجابي الكبير على النتائج المالية، وهو ما انعكس على مدى الرضى والانسجام الذي ساد أعمال اجتماع هيئتها العامة الثاني والعشرين، والثقة التي منحها المساهمون لمجلس الادارة والادارة التنفيذية، ليواصلوا تنفيذ خطط ورؤية مجلس الادارة المبنية على تنويع مصادر الدخل، وارتياحهم الكبير كذلك من قرار توزيع أرباح نقدية بقيمة 40% من القيمة الاسمية للسهم.وأضاف المصري قائلا "إن الثقة الكبيرة التي تتمتع بها مجموعة الاتصالات الفلسطينية في السوق الفلسطيني، هو بسبب الاستثمارات المدروسة بعناية فائقة من قبل مجلس الادارة والادارة التنفيذية، والتي كان آخرها قيام المجموعة بشراء حصص إضافية في شركة بوابة أريحا للاستثمار العقاري لتصل نسبة ملكيتها إلى 75% من أسهم الشركة".من جهته الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد عمار العكر، أكد على أن شركات المجموعة، قامت بتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها لصالح الخزينة العامة لدولة فلسطين جراء تجديد رخصتي بالتل وجوال والبالغة (290 ) مليون دولار أمريكي، بالاضافة الى المساهمة السنوية بالضرائب والرسوم المختلفة حيث تصل المبالغ التي توردها المجموعة للخزينة العامة سنويا أكثر من (80) مليون دولار أمريكي، داعياً كافة الشركات إلى المبادرة لتسديد التزاماتها ورسوم رخصها للحفاظ على مكتسبات شعبنا واقتصاده الوطني خصوصا في ظل الظروف المالية الصعبة التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه الفترة.وأكد العكر أنه بالرغم من تراجع الايرادات فإن المجموعة تقوم بتنفيذ خططها لتخفيض وترشيد النفقات مثل برامج التقاعد المبكر وتخفيض النفقات التشغيلية وعقود الصيانة الرئيسية، مشددا على أن المجموعة قامت بالعديد من الاستثمارات الهامة في البنية التحتية لشبكاتها خلال الاعوام الاخيرة، وعملت أيضا على طرح العديد من الحملات والعروض التي نالت رضى المشتركين مما جعلها دوما الخيار الاول للمشترك الفلسطيني.وقال العكر إن التزامات المجموعة تجاه الخزينة العامة وتجاه مساهميها لم تصرف نظرها عن تنفيذ كافة البرامج المقررة على صعيد المسؤولية المجتمعية، خاصة تلك التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة، وتترك أثرا إيجابياً على مجتمعنا الفلسطيني.