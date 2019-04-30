لتسهيل حركة المواطنين.. بلدية غزة تفتح شارعين مُغلقين في حي الزيتون









رام الله - دنيا الوطنأنهت الطواقم الميدانية في وحدة التنظيم وإعادة الإعمار ببلدية غزة، عملية فتح شارعي رقم (6066) ورقم (6067) الواقعين في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.وذكرت الوحدة، أن الطواقم الميدانية، فتحت الشارعين المذكورين بعد إزالة بعض التعديات بالتعاون مع المواطنين، وذلك حسب قرار لجنة التنظيم المحلية، لتسهيل حركة السكان في المنطقة وصولاً إلى شارع وادي العرايس.وأوضحت أن الشارع رقم (6066) يربط بين شارعي رقم (7217) غربًا ورقم (7221) شرقًا، في حين أن شارع رقم (6067) يربط بين شارعي رقم (7217) شرقًا، ووادي العرايس غربًا.وأشادت الوحدة بتعاون المواطنين، وخاصة سكان المناطق المستهدفة في عملية فتح الشوارع المغلقة، وإزالة التعديات بهدف تسهيل حركة المواطنين وتنقلاتهم، والتخفيف من معاناتهم في الوصول إلى الشوارع الرئيسية.