سقوط عامل من عمارة قيد الإنشاء في رام الله





كما وعملت الطواقم على تأمين المكان، وإخلاء البناية من العمال، لحين وصول الشرطة، وطواقم وزارة العمل، وقسم السلامة العامة في الدفاع المدني؛ للوقوف على الحادث وتأمين المكان.













رام الله - دنيا الوطنأخلت طواقم الإنقاذ في مركز دفاع مدني رام الله في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الثلاثاء، الموافق 30 نيسان/ أبريل 2019، إصابة وصفت ما بين متوسطة وخطيرة.وذكر تقرير العلاقات العامة والإعلام، أن الإصابة حدثت نتيجة سقوط عامل في بناية قيد الإنشاء في منطقة عين مصباح في مدينة رام الله من الطابق الخامس، حيث عملت الطواقم، وبمساعدة الهلال الأحمر الفلسطيني على تقديم الإسعاف الأولي لحين نقله إلى المستشفى.